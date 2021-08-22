أمن مديرية القطن يلقي القبض على مطلوب امني بقضايا نصب واحتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - القطن

تمكنت إدارة الأمن والشرطة بمديرية القطن من إلقاء القبض على مطلوب أمني لدى أمن مديرية تريم بقضايا نصب واحتيال بعد استلام تعميم من عمليات أمن الوادي والصحراء يفيد بمعلومات عن مكان تواجده وتحركاته.



حيث قام فريق من البحث والتحريات برصد تحركات المطلوب الأمني في مديرية القطن ووضع خطة محكمة بنصب كمين تمكنت دورية أمنية من ضبطه والذي يدعى( غ , ح ، ح) يبلغ من العمر 20 عاما من اهالي محافظة شبوة وهو مطلوب في قضية نصب واحتيال وعليه أوامر قهرية.

وأكد مدير الأمن والشرطة بمديرية القطن الرائد معاذ الشعبي ان هذه العملية تأتي ضمن اطار التنسيق بين الادارات والوحدات الأمنية بالمديريات حسب توجيهات مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني ، مشيرا بان الاجهزة الامنية سوف تكون دائما يقضة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المديرية واقلاق السكينة العامة.