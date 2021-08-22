الحوثي يصادر عشرات الملايين من العملة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت مليشيا الحوثي، مصادرة عشرات الملايين من الطبعة الجديدة للعملة والتي منعت تداولها في مناطق سيطرتها.



وقال مركز الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية الحوثية، إن وحدة مكافحة التهريب تمكنت من ضبط ما يزيد عن 42 مليون ريال من العملة الجديدة في محافظة تعز.

وبين أن الأوراق النقدية المضبوطة كانت على النحو التالي 11 مليون و886 الف، و700 ريال، من العملة الجديدة، ومليون و354 الف ريال، من فئة الألف ريال بترميز "د" إلى جانب مبلغ 29 مليون و555 ألف و500 ريال من العملة الجديدة أيضا.

والفئة "د"، هي الطبعة ذات الحجم الكبير التي طبعتها الشرعية في 2017، واحتفظت بها خارج السوق المالي بسبب طباعتها عملة جديدة بحجم صغير، لكن منع مليشيا الحوثي تداول الاخيرة في مناطقها، خلق فارقا كبير في الصرف بين مناطق الطرفين، لتضطر مؤخرا، لاستخدام الطبعة ذات الحجم الكبير بهدف تقليص فارق الصرف.