الأسد يدشن مشروع الحقيبة والزي المدرسي للأسر الفقيرة بحصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، مشروع الحقيبة والزي المدرسي، بتنفيذ وتمويل جمعية أهالي فرتك للتنمية والأعمال الخيرية، دعما للأسر الفقيرة في مناطق مديرية حصوين.



وفي حفل التدشين أعرب الأسد عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الخيري الهام، والذي سيكون عاملاً مساعداً لدعم التعليم، وتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وثمن مدير عام مديرية حصوين الدور الريادي لجمعية أهالي فرتك ومبادراتها الإنسانية، شاكراً ادارة الجمعية ممثلة برئيس الجمعية الأستاذ محمد عيسى المجنح وكافة أعضاء الجمعية وممولي المشروع، مهيبا برجال الخير والإحسان إلى مزيد من الدعم للجمعية لتنفيذ برامجها وأنشطتها وبمايخدم المديرية وأبنائها.

من جهته عبر رئيس الجمعية الأستاذ محمد المجنح عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمديرية، والشخصيات الاجتماعية لحضورها حفل التدشين، مشيراً إلى أن مشروع الحقيبة يستفيد منه250 طالبا وطالبة، الى جانب 70 مستفيداً من الزي المدرسي، وقال ان الهدف هو مساعدة الأسر محدودة الدخل في توفير احتياجات أبنائهم الطلاب والطالبات، في ظل الظروف المعيشية المعقدة، وتشجيعهم لمواصلة تعليمهم.

وأشار المجنح إلى أن الفضل في نجاح المشروع يعود الى رجال الخير من أبناء المديرية في الخارج وماقدموه من تبرعات، وعلى رأسهم الشيخ صالح سلوم بن نشوان، وكذا السيدة/ أم عبدالكريم صالح شقوق، و تكفلها بقيمة الزي المدرسي لعدد 70 طالبا وطالبة بمبلغ وقدره 840 ألف ريال يمني.

حضر التدشين الأستاذ أحمد عبدالله نوفع رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمديرية، والأستاذ سعد حسن شملان مدير مكتب التربية والتعليم، وعدد من قيادات المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والأعيان.