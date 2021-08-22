حضرموت تستنفر لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ حضرموت فرج البحسني، بإعادة تفعيل لجنة الطوارئ وإعادة العمل بمستشفى الدكتور رياض حبور الجريري للحميات، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه للجنة الطوارئ بساحل حضرموت لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة. وفقا لوكالة سبأ.

وبحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد الإصابات بمديريات ساحل حضرموت 967 حالة و200 وفاة منذ بداية العام الجاري حتى الان.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن، قد أعلنت السبت، اتخاذ عدد من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا.



جاء ذلك في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقالت اللجنة إنها "اتخذت عدد من القرارات بما في ذلك إعادة فتح وتفعيل عمل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع بإجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين".



وأكدت على تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في استمرار العمل بالاحترازات الوقائية والطبية للحد من تفشي الوباء، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم وعدم التهاون.

وشددت على ضرورة الاستفادة من تجربة مواجهة الموجتين الأولى والثانية من الوباء وتجاوز أي إشكالات حدثت بما يساعد على فاعلية الحد من تفشي الوباء في موجته الجديدة.



ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان بإعداد خططها للاستجابة لمواجهة الموجة الثالثة وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته.



ولفت إلى أهمية تنفيذ استراتيجية التعامل مع تفشي الوباء، وفق أسس واضحة تضمن تلافي بعض الإشكاليات التي إلى ذلك أقرت اللجنة العليا للطوارئ استمرار العمل بآلية إعادة المواطنين العالقين في الهند، واستئناف رحلات الذهاب وفق الاشتراطات المقرة من اللجنة، وكلفت وزارتي الصحة العامة والسكان والنقل واللجنة الفنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ.