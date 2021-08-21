ثلاث محاولات انتحار خلال أيام في محافظة ذمار  ومصادر تكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

دفعت الظروف المعيشية المتردية، التي تسببت بها الحرب الدائرة مند 7 أعوام، إمرأة ورجل وفتاة، إلى محاولة الانتحار خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة ذمار، وسط البلاد، في مؤشر جديد على تزايد حالات ومحاولات الانتحار في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.



وبحسب مصادر محلية وأخرى طبية، فقد سجلت ذمار ثلاث محاولات انتحار، جميعها خلال الاسبوع المنصرم.

وقالت المصادر إن فتاة يتيمة ومواطن خمسيني وامرأة حاولوا خلال ايام الاسبوع الماضي الانتحار، قبل ان يتم انقاذهم في احد مستشفيات المحافظة.

وأوضحت المصادر الطبية، أن إحدى مستشفيات ذمار، استقبلت امس الجمعة، مواطناً خمسينياً يدعى (ح م م)، بعد تناوله السم إثر محاولته الانتحار، لعجزه عن تغطية مستلزمات أسرته، فيما إحدى الضحايا فتاة يتيمة حاولت الانتحار، الخميس، بقطع الوريد في يدها، إلا أنها فشلت، ليتم تدارك الأمر بسرعة، وتم على إثرها نقلها لأحد المراكز الصحية القريبة، وفق اعلام الساحل الغربي.

وبداية الأسبوع الماضي، حاولت امرأة الانتحار بتناولها نحو 20 قرصاً من أدويتها مرة واحدة، لكن سرعان ما تدخلت ابنتها وأنقذتها ليتم نقلها إلى مستشفى طيبة التخصصي.