الجيش الوطني يستهدف مليشيا الحوثي ويكبدها خسائر غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل واصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني، وغارات التحالف، بأطراف محافظة مأرب.



واستهدفت قوات الجيش، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، مجاميع من عناصر المليشيا، كانت تحاول التقدم في جبهتي الكسارة والمشجح، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، ودمرتها.

من جانبها شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية استهدفت بها، تجمعات وتعزيزات العدو، بأطراف المحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.