شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ بساحل حضرموت لمواجهة الموجة الـ3 من جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه محافظ حضرموت فرج البحسني بإعادة تفعيل لجنة الطوارئ وإعادة العمل بمستشفى الدكتور رياض حبور الجريري للحميات، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال ترأسه للجنة الطوارئ بساحل حضرموت لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة.

وبحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد الإصابات بمديريات ساحل حضرموت 967 حالة و200 وفاة منذ بداية العام الجاري حتى الان.