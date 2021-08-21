شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة مكافحة كورونا: حضرموت ما زالت تتصدر المحافظات بالإصابة بالوباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا أن محافظة حضرموت مازالت تتصدر المحافظات التي أصيبت بالوباء.



وبحسب اللجنة فإن الإصابات التي سجلت اليوم بلغت 33 إصابة منها 15 إصابة في حضرموت

وكانت المحافظة قد أصيبت ب19 إصابة من إجمالي 43 إصابة أمس الجمعة.

بينما جاءت عدن ثانيا بعدد14 إصابات وتوزعت البقية على عدد من المحافظات.

بينما توفيت حالة واحدة في شبوة وتشافى 17 شخصا.