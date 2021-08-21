شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا ليوم الجمعة بلغ 16 حالة موزعة كالتالي :

15 حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة حي السلام

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 40 عام من منطقة باعبود

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 32 عام من منطقة الديس

الحالة 4 لانثى تبلغ من العمر 76 عام من منطقة بويش

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 65 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 45 عام من منطقة فوه ابن سينا

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة بويش

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام من منطقة المكلا

الحالة 9 لأنثى تبلغ من العمر 22 عام من منطقة المكلا

الحالة 10 لانثى تبلغ من العمر 51 عام من منطقة المكلا

الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 12 لانثى تبلغ من العمر 30 عام من منطقة فوه

الحالة 13 لانثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة فوه الشافعي

الحالة 14 لطفلة تبلغ من العمر 13 عام من منطقة المكلا حي الشهيد

الحالة 15 لأنثى تبلغ من العمر 19 عام من منطقة المكلا

حالة من مديرية الريدة وقصيعر

الحالة 16 لذكر يبلغ من العمر 90 عام من منطقة الريدة

لا توجد حالات وفاة جديدة

حالتا تعاف جديدة من محافظة شبوة

الحالات النشطة 91 حالة نشطة

81 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا