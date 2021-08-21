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الداؤودي والزهري يطمئنان على صحة سلطان الكرة اليمنية الكابتن عمر البارك

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

قام مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن - رئيس نادي شباب المنصورة الرياضي والثقافي ، أحمد علي الداؤودي ، ومدير عام مديرية خور مكسر ، عواس أحمد الزهري ، اليوم السبت، بزيارة الشخصية المعروفة - سلطان الكرة اليمنية ، نجم نادي التلال الرياضي السابق ، الكابتن عمر محمد البارك ، إثر تعرض قدميه للضرر بسبب حادثة حريق شب في منزله مؤخراً.

 

 

وفي الزيارة ، وبمعية رئيس نادي الشعلة الرياضي ، الكابتن محمد حسن أبو علاء ، ومسؤول التسويق والإستثمار بنادي شباب المنصورة الرياضي ، الشيخ علي عبيد الصلاحي ، أطمئن الداؤودي والزهري ، على صحة نجم المنتخبات اليمنية السابق وأحد الرموز الرياضية ، الكابتن عمر البارك ، متمنيين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

 

 

وخلال الزيارة ، أكد مديرا المنصورة وخور مكسر ، أحمد الداؤودي ، وعواس الزهري ، وقوف قيادتي السلطة المحلية بالمديريتين إلى جانب الكابتن عمر البارك ، بإعتباره أحد الرموز الرياضية الكبيرة ممن خدموا والوطن وسجل حضور مشرف من خلال محطاته الرياضية المتميزة كلاعب ومدرب وقيادي مقتدر كانت له بصمات واضحة في تاريخ الرياضة ، بالإضافة إلى الكثير من المشاركات الرياضية في العديد من المحافل الرياضية العربية والدولية ، والذي مثل الوطن أروع تمثيل خارجياً ، ورفع اسم البلد عالياً.

 

 

من جانبه ، عبر سلطان الكرة اليمنية السابق ، الكابتن الرياضي عمر محمد البارك ، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة الطيبة واللفتة الإنسانية من قبل مدير عام مديرية المنصورة - رئيس نادي شباب المنصورة الرياضي - أحمد الداؤودي ، ومدير عام خور مكسر ، عواس الزهري ، وزملائه الرياضيين ، الكابتن أبو علاء ، والشيخ علي الصلاحي ، والتي كانت له أثر طيب على نفسه وخففت من آلامه المرضية ، معتبراً زيارتهم لها مدلولات كبيرة يشكرون عليها ، متمنياً من الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والسعادة ولا يريهم أي مكروه.  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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