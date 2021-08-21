شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت توضح أسباب زيادة وتيرة الإنقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

قالت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، اليوم السبت، إن اسباب زيادة انقطاعات الكهرباء ووصولها اليوم السبت ثلاث ساعات، بسبب خروج مولدين بمحطة الريان المركزية عن الخدمة وإصابتهما باعطال.



واعترفت المؤسسة في توضيح اصدرته للرأي العام بشحة توفر وقود المازوت، تأكيد لصحة ما تناولته صباح اليوم وكالة أنباء حضرموت.

وقالت في بيان لها: "ننتظر وصول باخرة من عدن تحمل على متنها كمية من وقود المازوت المخصص لكهرباء ساحل حضرموت المقدم من الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ضمن برنامج المنحة ولتفادي نزول محطات التوليد عن الخدمة" .. مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على نقل هذه الكمية من عدن عبر البر لإبقاء محطات التوليد تعمل لتفادي خروجها بشكل كامل عن الخدمة