البحث الجنائي بالمهرة يضبط متهما بجريمة قتل في محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة من ضبط شخص هارب ارتكب جريمة قتل في محافظة الضالع .



وأفاد مصدر أمني أنه تم ضبط المدعو/ م. ع. م. م من اهالي محافظة الضالع مديرية الازارق بعدما ما كان يتردد على مصلحة الهجرة والجوازات لاستخراج جواز سفر .

وأوضح المصدر الأمني أنه وبعد جمع المعلومات عنه اتضح ان المضبوط فار من الضالع ومطلوب امنيا لدى شرطة الضالع بواقعة قتل لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المذكور لحين انتهاء الاجراءات بحقه .

الجدير ذكره ان الأجهزة الامنية بالمهرة تمكنت من ضبط العديد من الجرائم المختلفة والكشف عن مرتكبيها حيث بلغت اجمالي تلك الجرائم امن بداية العام أكثر من 600 جريمة منها قضايا تجاره وترويج المخدرات تم احالتها الى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت .

وتأتي تلك النجاحات المتواصلة للاجهزة الامنية نتيجة دعم السلطه المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظه المهرة ، وباليقظة العالية التي تتمتع بها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة