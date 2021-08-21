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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية على الهضاب الداخلية للمحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021
الخليج 365 - متابعات
أكد مركز الأرصاد الجوية تواصل هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة على الهضاب الداخلية لمحافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.
وأشارت النشرة الجوية للمركز إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية واضطراب البحر وارتفاع الأمواج في أرخبيل سقطرى.
وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن في الأرخبيل من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.