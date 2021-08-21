البحسني يرأس اجتماعاً بأعضاء اللجنة الفنية للطوارئ بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بأعضاء اللجنة الفنية للطوارئ بساحل حضرموت، للإطلاع على مستجدات الموجة الثالثة من فايروس كورونا.



واستمع المحافظ البحسني من أعضاء اللجنة إلى شرح حول المؤشرات الوبائية لحالات كوفيد 19 في مديريات ساحل حضرموت، خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 أغسطس، والتي بلغ إجمالي الحالات المؤكدة فيها 967، وإجمالي الاشتباه 1622، والوفيات 200، وكذا ملخص للوضع الوبائي خلال الفترة 16-21 أغسطس، والتي بلغت فيها الحالات المؤكدة 58، والحالات المشتبهة 75، والوفيات 5، و4 حالات تعافي.

وأكد محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بالقطاع الصحي لما يمثله من أهمية وارتباطه المباشر بصحة وحياة الانسان، موجهاً باعتماد 1000 أسطوانة اكسجين، وإعادة تفعيل اللجنة العليا للطوارئ، وإعادة العمل بمستشفى الدكتور رياض حبور الجريري للحميات، في سبيل الحد من انتشار الموجة الثالثة من الوباء.