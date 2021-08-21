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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الأمنية بتعز تقر استمرار الحملة لضبط المتهمين في جريمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
ناقشت اللجنة الأمنية بتعز في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي مستجدات الأوضاع الأمنية وجهود الحملة الامنية الخاصة بقضية "عمد بير باشا" وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية السابقة.
حيث أشاد الاجتماع بجهود الحملة الامنية في ضبط الخارجين عن النظام والقانون .
كما أقر الاجتماع، استمرار انتشار الحملة الامنية لملاحقة المطلوبين أمنياً وسرعة استكمال إجراءات التحقيق في قضية "عمد بئر باشا" وإحالة المتهمين للقضاء.