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اللجنة الأمنية بتعز تقر استمرار الحملة لضبط المتهمين في جريمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

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ناقشت اللجنة الأمنية بتعز في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي مستجدات الأوضاع الأمنية وجهود الحملة الامنية الخاصة بقضية "عمد بير باشا" وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية السابقة.

 

حيث أشاد الاجتماع بجهود الحملة الامنية في ضبط الخارجين عن النظام والقانون .

 

كما أقر الاجتماع، استمرار انتشار الحملة الامنية لملاحقة المطلوبين أمنياً وسرعة استكمال إجراءات التحقيق في قضية "عمد بئر باشا" وإحالة المتهمين للقضاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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