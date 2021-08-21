شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم السبت، تسجيل33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الإصابات الجديدة في حضرموت 15، عدن 14، تعز 3، وحالة واحدة في مأرب.

وأعلنت اللجنة الوطنية عبر حسابها على تويتر عن حالة وفاة واحدة في محافظة شبوة.

وبموجب اعلان لجنة الطوارئ يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، إلى 7487 إصابة مؤكدة، بينها 1416 حالة وفاة و4622 حالة تعاف