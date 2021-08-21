قتلى وجرحى من المليشيا بنيران المشتركة في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي، السبت 21 أغسطس/آب 2021، بنيران القوات المشتركة في قطاع التحيتا جنوبي الحديدة بالساحل الغربي.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تصدت لعناصر من مليشيات الحوثي دفع بها في محاولة مستمية لاختراق خطوط التماس جنوب غرب التحيتا.

وذكر المصدر أن عدداً من مسلحي مليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران القوات القوات المشتركة خلال المواجهات، فيما لاذت بقية العناصر المتسللة بالفرار دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وتكبدت مليشيات الحوثي، الأيام الماضية، خسائر فادحة في مختلف جبهات الساحل الغربي تمثلت بمصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادي ميداني في التحيتا جراء خروقاتها لاتفاق التهدئة