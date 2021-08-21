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قتلى وجرحى من المليشيا بنيران المشتركة في التحيتا جنوبي الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي، السبت 21 أغسطس/آب 2021، بنيران القوات المشتركة في قطاع التحيتا جنوبي الحديدة بالساحل الغربي.

 

وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تصدت لعناصر من مليشيات الحوثي دفع بها في محاولة مستمية لاختراق خطوط التماس جنوب غرب التحيتا.

 

وذكر المصدر أن عدداً من مسلحي مليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران القوات القوات المشتركة خلال المواجهات، فيما لاذت بقية العناصر المتسللة بالفرار دون تحقيق أي تقدم يذكر.

 

وتكبدت مليشيات الحوثي، الأيام الماضية، خسائر فادحة في مختلف جبهات الساحل الغربي تمثلت بمصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادي ميداني في التحيتا جراء خروقاتها لاتفاق التهدئة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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