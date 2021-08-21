تدمير آليات حوثية ودك مواقع للمليشيا بقصف بري وجوي غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تكبدت مليشيا الحوثي الارهابية، خسائر فادحة في الارواح والعتاد، جراء قصف بري وجوي استهدف مواقع وآليات غربي مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري أن عددا من الآليات الحوثية احترقت بقصف شنته مدفعية القوات الحكومية ومقاتلات التحالف العربي، الساعات الماضية، عليها اثناء تواجدها في جبهة الكسارة، بمديرية صرواح.

في حين استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي على اطراف مأرب، وحققت اصابات مباشرة اسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصرها.

وتواصل مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، شن هجمات متلاحقة على مواقع القوات الحكومية والمقاومة في مختلف جبهات مأرب.