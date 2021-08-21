شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفاعات الجيش تسقط طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أسقطت دفاعات الجو التابعة للقوات الحكومية اليمنية، السبت، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.



وبين قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ولفت إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).