مسلحون مجهولون يطلقون النار على نقطة تفتيش حوثية اعتدت على مواطن بذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ ذمار

تعرضت نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمحافظة ذمار، في الساعة الأولى من يومنا هذا السبت 21 أغسطس/آب 2021م، لإطلاق نار من قبل مجهولين.



وأكدت مصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم نحو عناصر نقطة تفتيش حوثية بالقرب من فرزة صنعاء بمدينة ذمار.

وقالت المصادر، إن المسلحين أطلقوا النار على طقم حوثي كان موجودا في نقطة التفتيش، عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة صباحاً، ثم لاذوا بالفرار، دون معرفة النتائج.

وطبقاً للمصادر، فإن هذه الحادثة رسالة واضحة من قبل المسلحين على حادثة اعتداء أفراد النقطة على مواطن خمسيني من أبناء مديرية عتمة، كان في طريقه للعاصمة صنعاء لزيارة قريب له.

وسبق أن تعرضت عددا من نقاط التفتيش الحوثية بذمار لإطلاق نار من قبل مجهولين، نتج عنها قتلى وجرحى حوثيون، وخصوصاً نقاط التفتيش التي يتم فيها الاعتداء على المواطنين بدون سبب