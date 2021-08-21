اختتام دورة تدريبية لرعاية حديثي الولادة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بعدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالرعاية الصحية الأساسية لحديثي الولادة نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



الدورة التي استمرت أسبوعين شارك فيها 25 مشاركا طبيبا وصحيا من مستشفيات عدن وتعز وشبوه والحديدة، تعرفوا خلالها على مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية حول الرعاية الطبية للأطفال حديثي الولادة وكيفية التحضير للولادة وفحص صفات الوليد الطبيعي ورعايته قبل الخروج من المستشفى وطرق استخدام أجهزة الإنعاش والتهوية والتغذية وملاحظة نقص الوزن ورعاية حضن الكنغر والوقاية من العدوى والحالات الخطرة والرضاعة الطبيعية.

في ختام الدورة حثت وكيل وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي المشاركين على تطبيق مخرجات الدورة على الواقع بما يعزز من دورهم في رعاية آلام والوليد وتقليل نسبة الوفيات.. داعية الكوادر الطبية إلى توخي الحذر وتطبيق معايير السلامة المهنية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وضرورة تجاوب الكوادر الصحية لأخذ اللقاحات الخاصة بكوفيد ١٩.