الأمن يلقي القبض على مطلوبين في مأرب وأبين وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين القبض على المدعو (و. أ. ص ) وأفراد عصابة مكونة من خمسة أفراد متهمين بسرقة مليون ريال سعودي بمحافظة مأرب.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية في أبين من ضبط أحد السجناء الفارين من سجن لودر بتاريخ 4/7/2021 والمتهم بقضية قتل وتم إيداعه في الحجز.

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت القبض على أحد المتهمين والمطلوبين من مديرية شقرة بمحافظة أبين على ذمة قضايا نصب واحتيال على المواطنين.

وفي محافظة المهرة ضبطت الأجهزة الأمنية متهم بقتل زوجته في أحد فنادق تعز.

كما قامت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة خلال الفترة الماضية بالتحفظ وحجز عدد من السيارات المسروقة بعد التبليغ عنها والتعميم من قبل القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية.