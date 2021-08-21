غرق فتاة في سد سيان بمحافظة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

غرقت فتاة في أحد الحواجز المائية بمديرية سنحان شرق مدينة صنعاء.



وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية أن، "فاطمة عبدالكريم الجاملي 20 عاماً من أهالي منطقة بني شداد بمديرية خولان، توفيت غرقاً في مياه سد (سيان) الواقع في مديرية "سنحان".

وأكدت تمكن فرق الغوص والإنقاذ المائي بمصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما ماتت غرقاً أثناء محاولتها السباحة في سد سيان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء..

ويعد سد "سيان" الواقع في منطقة سنحان (20 كلم جنوب شرق صنعاء) من أكثر الأماكن مقصدا للمتنزهين الهاربين من صخب المدن، خصوصا لقضاء الإجازات الأسبوعية والاستمتاع مع أطفالهم بمنظر السد، لاسيما في ظل موسم الأمطار