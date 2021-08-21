شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكان: انقطاع التيار الكهربائي في عدن تجاوز 4 ساعات مقابل ساعتين تشغيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سكان في العاصمة المؤقتة، عدن جنوبي اليمن، أن مدة انقطاع التيار الكهربائي تصاعدت لتزيد عن أربع ساعات متواصلة مقابل ساعتين ونصف تشغيل، وذلك بعد أسبوع من ثبات فترتي التشغيل والاطفاء.



وردا على ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، قال المركز الإعلامي للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن إن ذلك "يعود إلى خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة إثر نفاد الوقود".