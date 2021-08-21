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سكان: انقطاع التيار الكهربائي في عدن تجاوز 4 ساعات مقابل ساعتين تشغيل

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد سكان في العاصمة المؤقتة، عدن جنوبي اليمن، أن مدة انقطاع التيار الكهربائي تصاعدت لتزيد عن أربع ساعات متواصلة مقابل ساعتين ونصف تشغيل، وذلك بعد أسبوع من ثبات فترتي التشغيل والاطفاء.

وردا على ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، قال المركز الإعلامي للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن إن ذلك "يعود إلى خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة إثر نفاد الوقود".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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