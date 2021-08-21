مكتب الصحة في تعز يوجه برفع الجاهزية لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

وجه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، ، مراكز العزل في المحافظة إلى رفع جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها الممكنة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، خلال الفترة القادمة.



ووفق وكالة سبأ الحكومية فقد شدد الدكتور المليكي على "ضرورة توفر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير للفرق الطبية".

وشدد المليكي على ضرورة "حماية الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لهم، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".

وأشاد، بـ"جهود الطواقم الطبية والتمريضية، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا".

ودعا مدير عام صحة تعز المواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة في المحافظة إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها اللجنة العليا للطوارئ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعقيم".

والثلاثاء كشف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، عن بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد، داعيا الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الوباء المميت.

وقال وزير الصحة إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة بالفيروس المُعلن عنها من قبل لجنة الطوارئ وان الوزارة وجهت جميع مراكز العزل بالمحافظات أن ترفع من جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها.

وأمس ذكرت لجنة الطوارئ في تغريدة لها على "تويتر" أنه تم تسجيل 47 حالة إصابة بوباء كورونا، منها (19) حضرموت، 12 في عدن، و8 في لحج، وثلاث في كل من تعز ومارب، وحالتين في المهرة.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المحافظات المحررة (7454) حالة منها (1415) وفاة و(4605) تعافي