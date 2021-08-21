شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر: 3 ملايين طفل يمني غير قادرين على الالتحاق بالمدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الجمعة، أن ملايين الأطفال في اليمن غير قادرين على الالتحاق بالمدارس خلال العام الجاري جراء استمرار الصراع الدائر منذ سنوات.



وذكرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، "كاترينا ريتز"، أنه "مع بداية العام الدراسي في البلاد، دعونا لا ننسى أن الصراع دمر مئات المدارس، وجعل حوالي 3 ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالتعليم هذا العام".

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر، "يحتاج الأطفال اليمنيون مثلهم مثل جميع الأطفال إلى العودة إلى المدرسة".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في 8 اغسطس الجاري، إن "8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.. بزيادة ضخمة مقارنة بـ1.1 مليون طفل قبل الحرب"