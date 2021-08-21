شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يتوقع حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة أثناء الليل والصباح تتحول ما بين الغائمة جزئيا والغائمة كلياً أثناء النهار على سلسلة المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية والوسطى، مع احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى معتدلة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترة ما بعد الظهر وذلك على مناطق متفرقة من محافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع وتعز ) والمديريات الغربية من محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء و ذمار ) وكذلك على مرتفعات ( حضرموت، شبوة وأبين ) وشمال محافظة لحج.