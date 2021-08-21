الارياني يطالب ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان حديث مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، عن اجراءات وتسهيلات ومزايا وامتيازات، لتشجيع التجار والمستثمرين للاستيراد عبر ميناء ‎الحديدة، واعترافهم بحجم تناول الحاويات اليومي بالميناء، يدحض كل المزاعم والأكاذيب التي رددتها خلال ستة أعوام عن حصار اقتصادي وعراقيل لتدفق السلع عبر الميناء".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان‏ مليشيا الحوثي الارهابية انتهجت منذ انقلابها على الدولة، ولا تزال، سياسة تجويع وافقار ممنهج بحق ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتخذت من تفاقم الأزمة الانسانية وتردي الاوضاع المعيشية مادة للتضليل والمساومة وابتزاز المجتمع الدولي".

واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي احتكرت تحت مزاعم واكذوبة الحصار، تجارة المشتقات النفطية، التي استمر تدفقها بشكل طبيعي من ميناء الحديدة، وباعته في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستثمرت معاناة اليمنيين لجني وتكديس المليارات من الريالات والتي خصصت لجيوب قيادتها وتمويل ما تسميه "مجهود حربي".

وقال الوزير الارياني "استمرت مليشيا الحوثي الارهابية طيلة سبعة اعوام في نهب عائدات ميناء الحديدة من الجمارك، وعطلت الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة والذي نص على توريد تلك العائدات لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، وتخصيصه لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في كافة محافظات الجمهورية".

وطالب الارياني، ‏المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف الانساني، وإنهاء سياسية التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وإعادة الأموال المنهوبة من الحساب المخصص لدفع مرتبات الموظفين.