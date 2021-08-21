المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تدشن العمل بمركز الحياة للكشف المبكر في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في العاصمة المؤقتة عدن، امس، العمل في مركز الحياة للكشف المبكر عن السرطان بمقر المؤسسة في عدن، لتقديم خدماته لمواطني محافظات (عدن، ولحج، وأبين، والضالع).



وعقب الافتتاح، اطلع وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، وعدد من المعنيين، على أقسام المركز الذي يشمل غرفة لاستقبال الحالات، وعيادات الكشف عن سرطان الرحم والثدي، والدعم النفسي والتأهيل، وأشعة الماموجرام..مؤكدين دعمهم لجهود المؤسسة وإشادتهم بالداعمين لها.

من جانبه قدم مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن محمد اليافعي، شرحاً حول أهمية المركز في التشخيص المبكر عن السرطان الذي سيتولى تشغيله كادر متخصص بكفاءة عالية..مثمناً مساندة ودعم كافة الجهات المحلية في اليمن وفي السعودية والكويت لمؤسسة مكافحة السرطان ومركز الحياة للكشف المبكر عن السرطان.

حضر التدشين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أحمد المخلافي، ورئيس محلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في عدن - أمين عام مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان أبوبكر باعبيد وعدد من المختصين.