توزيع 1750 حقيبة مدرسية لطلاب مدارس مديرية حورة ووادي العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مدير عام مديرية حورة ووادي العين سالم باوزير، ومعه المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، اليوم، مشروع توزيع (1750) حقيبة مدرسية ومستلزماتها لطلاب مدارس المديرية ، مقدمة من مؤسسة الريف للتنمية ضمن برنامج العودة للمدارس.



وأكد باوزير وباجهام، على أهمية المشروع في التخفيف على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة وتشجيع الطلاب على مواصلة الدراسة..مثمنين الجهود التي تبذلها مؤسسة الريف وتدخلاتها النوعية في كثير من المجالات.

فيما استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة شوقي البحري، عدد من المشاريع والأنشطة التي ستنفذها المؤسسة ضمن برنامج العودة للمدارس كصيانة الأثاث المدرسي وتأهيل المعلمين .