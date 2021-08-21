شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرة مسيرة في البقع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني، امس طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة اطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دفاعات الجيش الوطني (ارض جو) تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة..مؤكداً ان ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي افقدتها القدرة على الوصول الى هدفها.

واشار الرائد عباد، الى ان اطلاق الطائرة المسيرة، تأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).