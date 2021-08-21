مدير صحة تعز يوجه برفع الجاهزية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، امس مراكز العزل في المحافظة إلى رفع جاهزيتها والاستعداد بأقصى طاقتها الممكنة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الفترة القادمة.



وشدد الدكتور المليكي في تصريح صحفي، على ضرورة توفر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير للفرق الطبية، والحرص على حماية الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية لهم، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد مدير عام صحة تعز، بجهود الطواقم الطبية والتمريضية، والأطقم الفنية والإدارية بالمستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة، في خدمة المرضى منذ بداية جائحة كورونا..داعياً المواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة في المحافظة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها اللجنة العليا للطوارئ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعقيم.