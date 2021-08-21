السلال يبحث مع مسؤول كندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى اوتاوا جمال السلال، امس مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية رئيس الدائرة العامة للشرق الاوسط في الخارجية الكندية السفير جيس داتون ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.



واكد السفير السلال، حرص الحكومة اليمنية على انهاء الحرب واحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها..مجدداً شكر الحكومة اليمنية للدعم الكندي المقدم لبلادنا في المجالين السياسي والانساني..متطلعاً الى الدور الكندي في اعادة الاعمار، وزيادة دعم خطة الاستجابة الانسانية، نتيجة الوضع الانساني الحرج الذي تمر به بلادنا وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا..مشيداً بموقف كندا الذي اعلنت عنه مؤخراً بشان دعم الدول الفقيرة في مكافحة فيروس كورونا عبر كوفاكس.

و اشار السفير السلال، الى الوضع الخطير الذي تشكله سفينة النفط العائمة صافر والتي قد تؤدي إلى أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر والمناطق المجاورة.

من جهته، جدد القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الكندي، دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الجديد إلى اليمن، واستمرار دعم كندا للحل السياسي من خلال دعم الجهود الاممية ومن خلال التعاون والتشاور مع حلفاء كندا لانهاء الحرب واحلال السلام واعادة الاستقرار في اليمن..مجدداً دعم بلاده للجهود الإنسانية ومواجهة جائحة فيروس كورونا في اليمن.

كما عبر المسؤول الكندي، عن مخاوف بلاده من النتائج الكارثية على البيئة في البحر الاحمر والاضرار التي يمكن ان تحدث نتيجة عدم معالجة وضع سفينة صافر.