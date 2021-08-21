المحافظ بن عديو يكرم الفائزين في مسابقة شاعر شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كرم محافظ شبوة محمد بن عديو، امس، الفائزين في مسابقة شاعر شبوة للموسم الثاني على التوالي، والتي نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة على مدى 23 حلقة يومية، تنافس فيها اكثر من 40 شاعراً من مختلف مديريات المحافظة.



ومنح المحافظ بن عديو، بيرق المسابقة ودرعها ومليون ريال للفائز الاول الشاعر بدر بن لزنم من مديرية عتق، فيما حصل الفائز الثاني الشاعر شبل الحداد من مديرية مرخة السفلى، على مبلغ 500 الف ريال، وحصل الفائز بالمركز الثالث سليمان مظفر من مديرية الصعيد، على مبلغ 300 الف ريال، وحصل الفائز بالمركز الرابع الشاعر احمد القرموشي من مديرية جردان على مبلغ 200 الف ريال.

واشاد محافظ شبوة، بالقدرات الابداعية للشعراء الشباب المشاركين في المسابقة ودورهم في الحفاظ على هذا اللون من الموروث الشعري العريق و المتجدد في حياة الاجيال المتعاقبة من ابناء المحافظة..مثمناً جهود مكتب الثقافة في احياء فعاليات هذا الموسم الشعري.

من جانبه، استعرض مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الاحمدي، آليات عمل لجنة التحكيم في المسابقة والادوات الفنية والنقدية التي استخدمتها للتصفيات..مثمناً دعم قيادة السلطة المحلية لانشطة المكتب والتي ساهمت في خلق الحراك الثقافي المتنوع.

حضر الحفل الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي وعدداً من القيادات الادارية والعسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة .