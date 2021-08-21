انعقاد اللقاء التعريفي بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع ودور المرأة الحضرمية بمديرية عمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - وادي عمد

عقدت دائرة المرأة بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية عمد، لقاء تعريفي بوثيقة ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع ودور المرأة الحضرمية فيه، بالتنسيق مع دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء وبحضور نائبة رئيسة دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذة / أمل محفوظ باقرين و بمشاركة عدد من عضوات دائرة المرأة ومسؤولات اللجان بمكتب المؤتمر بعمد.



في اللقاء استعرضت الأستاذة أمل محفوظ باقرين التعريف بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع حسب ما جاء في الوثيقة وتطلعات الجامع نحو تفعيل دور المرأة الحضرمية واستعراض اسماء لجان دائرة المرأة ومهامها في مجالات التنمية والتأهيل والتدريب .

واوضحت الاستاذة باقرين كيفية عمل الخطط ووضع التصورات للأنشطة وفق ووثيقة ومخرجات الجامع في المجال الاجتماعي الاقتصادي و السياسي بما يخدم المرأة الحضرمية ويعزز من إسهاماتها في نهضة ومستقبل حضرموت.

وكان في مستهل اللقاء رحبت الأستاذة مروة العطاس عضوة دائرة المرأة بالوادي والصحراء ورئيسة لجنة التدريب والتأهيل بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية عمد بالأستاذة أمل باقرين معربة عن سعادتها بفتح مكتب بمديرية عمد مؤكدة على أهمية اللقاء في توعية المرأة وتثقيفها بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وعلى أهمية العمل سويا بيد واحدة لخدمة المديرية .

وتخلل اللقاء نقاشات مستفيضة اثمر عنها عدد من التوصيات والمقترحات التي سيتم العمل على بلورتها إلى خطط وتصورات دائرة المرأة بالمكتب لتنفيذ أنشطة مستقبلية تساهم في تنمية المرأة وتطوير مهاراتها في كافة المجالات والعمل على توسيع دائرة المشاركة للمرأة في مديرية عمد .