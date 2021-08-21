مدير عام شرطة المهرة: حربنا ضد المخدرات مستمرة لكن الخطر لازال قائماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة بالمهرة أن الأجهزة الأمنية في المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في محاربة المخدرات وحققت نجاحات كبيرة لكن الخطر لايزال قائماً وأن المتربيصن بالمحافظة كثير .



جاء ذلك في كلمة له أثناء حضوره أختتام دورة تدربية أستهدفت 34من ضباط البحث الجنائي في المديريات.

وشدد صموده خلال حضوره إختتام الدورة في مجال البحث والتحري واختصاصات مأموري الضبط القضايئ على رفع الجاهزية الأمنية والحفاظ على الأمن والإستقرار بالمحافظة.

موضحاً أن الخطر يداهم محافظة المهرة ومازالت المخدرات والممنوعات بشكل عام تتدفق على المحافظة .

وقال صموده أن الحرب على هذه الآفة المدمرة هو واجب ديني ووطني قبل أن يكون أمراً عسكرياً مجدداً تأكيده أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع من يريد العبث بالأمن والإستقرار بالمحافظة الآمنة والمستقرة .

وحذر صموده كل المتورطين بالترويج أو الإتجار بهذه الآفة المدمرة للشعوب والمجتمعات العودة إلى جادة الصواب والتوبة قبل أن تطالهم العدالة والقبض عليهم