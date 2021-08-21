الأجهزة الأمنية بمديرية شبام تلقي القبض على أحد لصوص المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية شبام القبض مساء يوم امس، على لص متلبس بقضايا سرقه متعددة طالت مساجد المديرية وغيرها بعد متابعة مستمرة من إداراة الأمن بالمديرية ممثلة بالمقدم لطفي عامر بن طالب.



وأكدت إداراة أمن مديرية شبام على حرصها الشديد وجهودها في توطين الأمن والاستقرار النسبي داخل المديرية الذي يساهم في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمديرية .

وأشاد مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب على جهود إداراة الأمن في القبض على اللص الذي لا طالما عانت منه المديرية ،داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية لوضع الأمن والاستقرار والوقوف ضد كل من يسعى إلى التخريب وزعزعة استقرار المواطن .

وتأتي هذه الجهود ضمن متابعات الأجهزة الأمنية المستمرة لحوادث السرقه المختلفة داخل المديرية التي تعود أكثرها إلى التعاطي والفساد المتوالي لدى بعض الشباب نتيجة انتشار بعض الاؤبئة الخطيرة من المخدرات وغيرها .