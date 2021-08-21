الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة عمرة لليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة عن صدور أول تأشيرة عمرة (تجريبية) لليمن، بعد استلام الوكالات الراغبة بتفويج المعتمرين لملفات الشروط والاعتماد منذ بدء الإعلان خلال الفترة الماضية.



وشدد وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة، قيادة وكوادر قطاع الحج والعمرة، أهمية تطبيق الجوانب الاحترازية من جائحة كورونا وإبلاغ الوكالات المفوجة بكافة الاشتراطات والاحترازات.

فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، أنه تم تحديد لمن يتجاوز عمرهم 18 عام بالعمرة، مؤكداً أن من تلقى جرعتين ضد كورونا لا يلزمه الحجر الصحي، ومن تلقى جرعة واحدة يلزمه حجرًا لمدة ثلاثة أيام فقط.