شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد مخيف لحالات الإصابة بكورونا في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الشرعية الجمعة تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت اللجنة في بيان لها إنها سجلت خلال الساعات الماضية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 19 حالة في محافظة حضرموت و 3 حالات في محافظة تعز و 3 حالات في محافظة مأرب و 12 حالات في محافظة عدن و2 حالات في محافظة المهرة و8 حالات في محافظة لحج .

وأضافت اللجنة في سياق تقريرها أنها سجلت ايضا خلال يوم الجمعة حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت .

وأكدت اللجنة انها سجلت ايضا 19 حالة شفاء منها 18 حالة في محافظة عدن وحالة ضفاء واحدة في محافظة تعز .

واوضحت اللجنة ان عدد حالات الاصابة بالفيروس في مناطق سيطرة الشرعية منذ بدء انتشار الوباء ارتفع إلى (7454) منها (1415) حالات وفاة و(4605) حالة تعافٍ