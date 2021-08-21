محافظ حضرموت يقدّم واجب العزاء لوزير المالية في وفاة أخيه الكابتن خالد صالح بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

قدّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، واجب العزاء والمواساة لوزير المالية سالم صالح بن بريك، في وفاة أخيه الكابتن خالد صالح بن بريك.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ البحسني للوزير بن بريك، بالمكلا، لتقديم واجب العزاء والمواساة، واستمع منه إلى الوعكة الصحية التي مرّ بها الفقيد، وأدت إلى وفاته.

وتطرق محافظ حضرموت إلى الأدوار البطولية التي أحرزها الفقيد خالد على مستوى المحافظة والوطن، ومسيرته في عملية التدريب والتأهيل لنادي الشعب والمنتخب الوطني، واشاد بعطاء الفقيد الشبابي والرياضي وإسهاماته في تطوير كرة القدم والارتقاء بالرياضة، وأكد المحافظ أن حضرموت والوطن خسرا برحيل الفقيد خالد احد أبرز نجوم كرة القدم.

وعزّا المحافظ اخوان الفقيد خالد بن بريك وأبناءه وكافة أفراد أسرته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.