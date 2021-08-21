سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت (أرقام)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 21 أغسطس 2021، في تعاملات شركات الصرافة.



والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.