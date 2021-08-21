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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محملة بالمتفجرات.. الجيش الوطني يسقط مسيرة حوثية بصعدة

السبت 21 أغسطس 2021

الخليج 365

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني، مساء الجمعة، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.



وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

كما أشار إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).