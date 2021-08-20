إب.. قتيلان وأربعة جرحى في خلاف أسري على "شجرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل اثنان، وأصيب نحو أربعة أخرين، اليوم الجمعة؛ نتيجة خلاف أسري، في إحدى القرى بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن خلافًا نشب بين إحدى الأسر في قرية بيت الكبش بمديرية الشعر، على (شجرة)، إدّعى كل طرف ملكيتها، تطور إلى اشتباكات بالسلاح، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة نحو أربعة أخرين".

وحسب المصادر، فقد تم "نقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات بمدينة إب، وعددهم أربعة (أبّ وثلاثة من أبنائه)، وأن القتيلان اللذين سقطا في الحادثة هم إخوة الجرحى".

وكان شاب قد قتل وأصيب أخر، الجمعة الماضية، في مديرية فرع العدين غرب إب؛ نتيجة خلاف نشب بينهما في موقع التواصل الإجتماعي "واتس آب"، حيث تبادلا رسائل التهديد واتفقا على المواجهة في مكان بالمنطقة.



وأوضحت المصادر، أن الشابين التقيا في المكان المحدد وكل منهما يحمل السلاح لقتل الآخر، وتبادلا إطلاق النار في وقت واحد ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.



وحسب المصادر فإن الشاب "شعيب فيصل محمد" قُتل في الحادثة على الفور فيما أصيب ابن عمه "صبري مفرح محمد" الذي جرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة إب لتلقي العلاج.



وفي 25 يوليو الماضي، قتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة في عزلة الشرقي مديرية حزم العدين، بسبب خلاف على قطعة أرض، لا تتجاوز مساحتها "ثمان قصب".



وشهدت محافظة إب، خلال النصف الأول من العام الجاري 107 حالة قتل بنيران الحوثيين والفوضى الأمنية حسب تقرير حديث لمنظمة الجند لحقوق الإنسان.