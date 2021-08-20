إب.. معلمون وطلاب يحتجون ضد الاعتداءات التي تطال أحد المجمعات التربوية بمديرية "جبلة"

نفذ معلمو وطلاب ومجلس الآباء في مجمع الشعب التربوي بمديرية جبلة (جنوب إب)، الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الاعتداءات التي تطال مجمعهم.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن معلمين وطلاب وأولياء أمور طلاب مجمع الشعب التربوي في منطقة "شبان" نفذوا وقفة احتجاجية في حرم المجمع تنديدًا بمصادرة أرضية المجمع وبعض مرافقه وتحويل ساحاته إلى مشاريع خاصة لنافذين.



وذكرت المصادر أن المحتجين استنكروا عمليات السطو التي طالت ساحة المجمع ومقصفه وحمامته وتحويلها لملكيات خاصة، داعين المختصة إلى الوقوف إلى جانبهم.



وشكا المحتجون من تدخل نافذين ومنع بناء سور المجمع التربوي، وقيامهم بتحويل ساحته لموقف خاص بناقلات المياه ومواد البناء التابعة لمشروع تجاري "مصنع بلك" وحرمان الطلاب من طابور الصباح، علاوة على الضجيج الذي يشوش على الطلاب والاعتداءات التي تطال نوافذ وفصول المدرسة.



وطالب المحتجون الجهات المعنية بسرعة التدخل وإيقاف العبث والاعتداء الذي طال باحات المجمع وتمكين إدارته المدرسية، من استرداد الأرض المنهوبة، واستكمال بناء السور المتوقف منذ سنوات.

