بقيمة 7 ملايين دولار.. 30 مشروعًا للقطاع التربوي بوادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مديريات وادي وصحراء حضرموت، واهتمامها بالقطاع التربوي من خلال اعتماد 30 مشروعا بكلفة 7 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال تفقده، الخميس، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري سير العملية التعليمية في مدارس وادي حضرموت والصحراء. وفقا لوكالة سبأ.

واطلعا العكبري والكثيري، على سير العمل الجاري في مشروع استكمال بناء 12 فصل مع ملحقاتها بثانوية سيئون النموذجية للبنين البالغ نسبة انجازه 95 في المائة.

وقال وزير التربية، إن اعتماد سلطة وادي حضرموت هذه المشاريع في مرحلتها الأولى تأتي إيمانًا منها بأهمية التعليم وانعكاساته على الجوانب التنموية في العديد من المجالات.

وكان الوزير العكبري، ومعه الوكيل الكثيري، قد زارا ثانويات الأديب باكثير للبنات، وسيئون النموذجية والصبان للبنين.

وقدم مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية والاحتياجات الضرورية لاستقرارها.