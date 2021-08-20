تعز.. مظاهرة تطالب بمحاسبة "الفاسدين" وتعيين محافظ للمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الخميس، تظاهرة شعبية حاشدة احتجاجًا على تردي الخدمات، والمطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين "الفاسدين"، وتعيين محافظ للمحافظة.



وجابت التظاهرة شارع جمال وسط المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها: "إحالة كافة ملفات الفساد دون انتقاء مطلب لا تراجع عنه"، "محافظة بلا محافظ مسرحها الفوضى والخراب".



وقال بيان صادر عن المسيرة تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "التجاهل الحكومي لمدينة تعز، أدى الى تعنت رموز الفساد وقادة السلطة الفاسدة الذين برعوا في النهب والسلب والفساد وفشلوا في توفير المن وضبط المتهبشين والمطلوبين أمنيًا".



وأضاف أن مسؤولي السلطة المحلية فشلوا تماما في إيجاد الكهرباء العامة وتوفير المياه والنظافة والصحة والغاز المنزلي وإصلاح الطرقات الرئيسية وإيقاف انهيار العملة وحماية الاقتصاد الوطني.



وتابع إن "تمادي العصابات والمطلوبين أمنيا هو أحد النتائج الكارثية لازدهار الفساد والمحسوبية وانحسار سلطة القانون بسبب تقاعس المسؤولين عن أداء مهامهم".



وطالب المتظاهرون بتعيين محافظ لمحافظة تعز يوحد جهود مؤسسات الدولة ويقودها للعمل بانسجام ومسؤولية لحفظ الأمن وتوفير الخدمات وترسيخ مؤسسات الدولة وثقافة القانون، وفقا للبيان.



ومنذ أكثر من شهرين تشهد مدينة تعز مظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد بالمحافظة، وسط اتهامات لمحافظ تعز نبيل شمسان المقيم في العاصمة المصرية، بالتماهي مع المسؤولين الفاسدين.

