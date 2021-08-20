البيضاء.. 800 أسرة نازحة في العراء يعيشون ظروفاً صعبة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول محلي في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، إن 800 أسرة نازحة من المحافظة يعيشون في العراء في ظروف صعبة، داعياً المنظمات الإغاثية إلى دعمهم.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، قوله إن أكثر من 800 أسرة نازحة من أبناء المديرية يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.



وأوضح أن "هذه الأسر نزحت بفعل حرب وحصار الحوثيين على المديرية".



وأردف "هذه الأسر تعيش في العراء بدون إيواء، حيث يتعرضون للشمس والأمطار، ما يؤثر كثيرا على حياتهم".



ودعا الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى سرعة التدخل وإنقاذ النازحين وتوفير الخيام والغذاء والدواء بصورة عاجلة ورفع الحصار عن أماكن النزوح.



وفي وقت سابق أكد نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، نزوح 1400 أسرة من محافظة البيضاء إلى محافظة لحج المجاورة، وسط ظروف غاية الصعوبة.



وشهدت محافظة البيضاء، منتصف يوليو الماضي، عمليات نزوح جماعية لمئات الأسر هرباً من بطش مليشيا الحوثي التي قامت بأعمال انتقامية من السكان عقب على سيطرتها على مديرية الزاهر ومناطق من مديريتي ناطع ونعمان.

