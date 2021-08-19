شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الكابتن خالد بن بريك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية سالم بن بريك وإلى والده الشيخ صالح بن بريك، عزاهما فيها بوفاة نجم المنتخب الوطني، وقائد ومدرب نادي شعب حضرموت خالد صالح بن بريك، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والانجازات.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته في تطوير كرة القدم والارتقاء بالرياضة اليمنية، منوها بمسيرة الفقيد الرياضية الحافلة بالإنجازات التي حققها كلاعب في المنتخب الوطني ومساعد لمدربه، وقائد ومدرب لنادي شعب حضرموت.

وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لأولاد وأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه ورفاقه في نادي شعب حضرموت، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.