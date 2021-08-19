مناقشة سُبل إعادة أنشطة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، مساء اليوم، مع مدير محفظة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اليمن (إيفاد) الدكتور محمد عبدالقادر، برنامج عمل الصندوق وسُبل إعادة أنشطته في اليمن.



وتطرق اللقاء إلى مدى أهمية المشاريع السابقة التي كانت ذات تركيز في تطوير القطاع الزراعي والسمكي، كما شدد اللقاء على ضرورة معالجة ديون الصندوق حتى يتمكن من استئناف نشاطه بوتيرة عالية والاستفادة من المبالغ المجمدة في تنفيذ المشاريع.

واستعرض الوزير السقطري، رؤية لتطوير القطاع الزراعي والسمكي وأهمية دعم تنفيذ هذه الرؤية، خاصة الدعم للمؤسسة البحثية والارشادية بالقطاعين الزراعي والسمكي .. مشيرا إلى ضرورة توافق الدعم مع الاحتياجات المقدمة من الوزارة في دعم أجهزة الرقابة والتفتيش البحري والأنشطة في المجال الزراعي.

من جانبه أشار مدير محفظة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى أن الصندوق بصدد تصميم استراتيجية في اليمن ستبنى على تجاوز وثيق مع المعنيين بالقطاع الزراعي والسمكي وشركاء التنمية والمزارعين وصغار المنتجين.

حضر اللقاء نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد صالح الحروري.