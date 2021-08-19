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البركان يعزي في وفاة الكابتن خالد بن بريك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة، في وفاة قائد نادي شعب حضرموت ونجم المنتخبات الوطنية الكابتن خالد صالح بن بريك، الذي وافاه الاجل بعد حياه حافلة بالنجومية والتألق في المجال الرياضي لاعبا ومدربا.

 

وأشار رئيس مجلس النواب في برقيته التي بعثها الى وزير المالية سالم بن بريك، وجميع افراد اسرته ومحبيه، الى مسيرة العطاء الرياضي والشبابي للفقيد، الذي كان واحدا من ابرز نجوم اليمنية، وساهم ضمن المنتخب الوطني في تحقيق العديد من البطولات .

 

وأعرب البركاني عن خالص العزاء وعظيم المواساة، لعائلة الفقيد وزملائه ومحبيه وجميع الرياضيين، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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